Зеленський підписав закон про доступ українців до кадастрів

Законом передбачається, що всі просторові дані є відкритими і безкоштовними
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект Кабінету міністрів №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних". Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Закон встановлює правові основи для створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних - геокадастру. Документ дасть змогу сформувати сучасну систему доступу громадян до всіх видів географічної інформації.
Документ також відкриває для українців доступ у мережі Інтернет до геопросторових даних та метаданих, які створюються у публічному секторі та підприємствами-монополістами.
Крім того, він вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою запровадження відповідальності за порушення законодавства про національну інфраструктуру геопросторових даних.
Нагадаємо, 13 квітня Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект Кабміну №2370, за нього проголосували 302 парламентарії. Ухвалення документа відбулося без обговорення.
Як писало РБК-Україна, парламент на початку грудня 2019 року схвалив за основу в першому читанні законопроект №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних", яким пропонується відкрити українцям доступ у кадастри. За нього проголосували 322 парламентарії.
Так, на початку листопада минулого року уряд Олексія Гончарука вніс до Верховної ради даний проект закону.