Президент Владимир Зеленский подписал закон об антикоррупционном суде. Об этом говорится на странице закона на сайте парламента.

Отметим, закон вступит в силу на следующий день после его опубликования в газете "Голос Украины".

В законе говорится о том, что подсудность ВАКС распространяется на уголовные производства, сведения по которым в ЕРДР были внесены со дня начала работы ВАКС; на криминальные производства, расследование которых ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины и завершения прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры до начала работы ВАКС, а также со дня начала работы нового суда.

Отметим, Рада приняла данный законопроект 18 сентября, а за основу в первом чтении - 10 сентября.

Ранее представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, который касается запуска Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, 5 сентября президент Владимир Зеленський заявил, что Высший антикоррупционный суд начал свою работу и подчеркнул, что работе суда помогут на законодательном уровне. Он пообещал помощь суду для наказания топ-чиновников.

РБК-Украина писало, что во время собрания судей был избран председатель Высшего антикоррупционного суда Украины - Елена Танасевич.