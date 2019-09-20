Президент Володимир Зеленський підписав закон про антикорупційний суд. Про це йдеться на сторінці закону на сайті парламенту.

Зазначимо, закон набуде чинності на наступний день після його опублікування в газеті "Голос України".

У законі йдеться про те, що підсудність ВАКС поширюється на кримінальні провадження, відомості за якими в ЄРДР внесено з дня початку роботи ВАКС; на кримінальні провадження, розслідування яких веде Національне антикорупційне бюро України та завершення прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до початку роботи ВАКС, а також з дня початку роботи нового суду

Відзначимо, Рада прийняла даний законопроект 18 вересня, а за основу в першому читанні - 10 вересня.

Раніше представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук заявив, що Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект, який стосується запуску Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, 5 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Вищий антикорупційний суд розпочав свою роботу і підкреслив, що роботі суду допоможуть на законодавчому рівні. Він пообіцяв допомогу суду для покарання топ-чиновників.

РБК-Україна писало, що під час зборів суддів був обраний голова Вищого антикорупційного суду України - Олена Танасевич.