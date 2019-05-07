Главу ВАКС до сих пор не избрали после двух туров голосования

Фото: судьи ВАКС (Виталий Носач/РБК-Украина)

В заседании собрания объявлен перерыв на час

Во время первого и повторного голосований ни один из кандидатов на пост главы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) не набрал необходимого количества голосов. Об этом заявил председательствующий на собрании судья Виктор Маслов, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, ни один из трех кандидатов на пост главы ВАКС не смог набрать большинство голосов от 38 судей, которые принимают участие в собрании.

Так, голосование за голову ВАКС происходило в два тура. Во время первого голосования счетная комиссия отсеяла кандидата Маркиана Галабалу, который набрал всего 9 голосов. В повторном голосовании приняли участие двое судей: Елена Танасевич и Олег Павлишин.

"Танасевич - 16 голосов, Павлишин - 15. Количество голосов, которые не поддержат ни одного кандидата - 7", - заявил представитель счетной комиссии.

В частности, собрание судей проголосовало за протокол, согласно которому ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов.

"Согласно положению о собрании судей ВАКС, если при повторном голосовании ни один из кандидатов не избран, собрание судей принимает решение о новом голосовании и новых выборах. Перед проведением нового голосования проводится выдвижение новых кандидатов", - заявил Маслов.

Сейчас в заседании собрания объявлен перерыв на час.

Напомним, ранее сообщалось, что на должность главы ВАКС предложены кандидатуры трех судей.

В частности, от Апелляционной палаты ВАКС выдвинули кандидатом на должность главы суда Олега Павлишина. Кроме того, на должность главы ВАКС выдвинули кандидатуры судей Елены Танасевич и Маркияна Галабалы.

Как писало РБК-Украина ранее сегодня, в Высшем антикоррупционном суде началось собрание судей, на котором зарегистрировано 38 судей.

Так, судьи ВАКС и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу 11 апреля.