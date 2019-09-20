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На подпись Зеленскому передали изменения в закон о ВАКС

Новости » Политика    20.09.2019 - 12:41
На подпись Зеленскому передали изменения в закон о ВАКС
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект уже подписал глава парламента Разумков

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде - законопроект главы государства №1025. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

На подпись Зеленскому передали изменения в закон о ВАКС

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Документ уже одобрил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Предусматривается, что подсудность ВАКС распространяется на уголовные производства, сведения по которым в ЕРДР были внесены со дня начала работы ВАКС; на уголовные производства, расследование которых ведет НАБУ и завершено прокурорами САП до начала работы ВАКС, а также со дня начала работы нового суда.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент принял данный законопроект 18 сентября, а за основу в первом чтении - 10 сентября.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предлагал ВР внести изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). Так, на сайте законопроект был зарегистрирован под №1025. Глава государства определил его как безотлагательный.

Добавим также, ранее Зеленский предлагал на рассмотрение Рады 8 созыва законопроект об уточнении подсудности дел ВАКС. Документом предлагалось изложить в новой редакции подпункт в заключительных и переходных положениях. Предусматривалось, что подсудность ВАКС как суда первой, апелляционной инстанций, следственных судей распространяется на уголовные производства со дня начала работы этого суда.

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