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Зеленский подписал указ о сокращении воинских званий

Новости » Политика     13.11.2019 - 19:17
Зеленский подписал указ о сокращении воинских званий
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины подписал указ №845/2019 13 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №845/2019 "О некоторых мерах по оптимизации перечней должностей, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских (специальных) званий по этим должностям". Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Согласно указу, Кабинет министров, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки, Управление государственной охраны и Служба судебной охраны должны до 21 ноября предоставить предложения по перечням должностей, подлежащих замещению.

Данный указ был подписан Зеленским 13 ноября.

Напомним, ранее Зеленский внес изменения в положение о комиссии по биобезопасности при Совете национальной безопасности и обороны. Президент внес изменения в пункт 5 Положения о комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО.

Также РБК-Украина писало, что 11 ноября Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабинете министров. На его место был назначен Алексей Перевезенцев.

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