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Зеленский внес изменения в комиссию по биобезопасности при СНБО

Новости » Политика     11.11.2019 - 14:16
Зеленский внес изменения в комиссию по биобезопасности при СНБО
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский внес изменения в пункт 5 Положения о комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО

Президент Владимир Зеленский внес изменения в положение о комиссии по биобезопасности при Совете национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в указе президента.

В указе говорится об изменении, заменив в абзаце четвертом слова "представитель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения (по согласованию); представитель определенный главой администрации президента Украины, первый заместитель (заместитель) министра аграрной политики и продовольствия Украины, министра внутренних дел Украины, министра экологии и природных ресурсов Украины "словами" представитель Комитета Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования (по согласию), представители, определенные главой Офиса президента Украины, первый заместитель (заместитель) министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины, министра внутренних дел Украины ".

Таким образом, заменив слово "Администрация" на "Офис".

Напомним, 20 июня президент Владимир Зеленский сократил численность сотрудников АП и переименовал "Администрацию президента" на "Офис президента". Также теперь штатное расписание Офиса президента утверждает руководитель аппарата.

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