ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський підписав указ про скорочення військових звань

Новини » Політика     13.11.2019 - 19:17
Зеленський підписав указ про скорочення військових звань
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України підписав указ №845/2019 13 листопада

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №845/2019 "Про деякі заходи щодо оптимізації переліків посад, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових (спеціальних) звань за цими посадами". Про це йдеться на сайт Офісу президента.

Згідно з указом, Кабінет міністрів, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони та Служба судової охорони повинні до 21 листопада надати пропозиції за переліками посад, що підлягають заміщенню.

Даний указ був підписаний Зеленським 13 листопада.

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс зміни до положення про комісію по біобезпеки при Раді національної безпеки і оборони. Президент вніс зміни до пункту 5 Положення про комісію з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО.

Також РБК-Україна писало, що 11 листопада Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Геруса з посади представника президента у Кабінеті міністрів. На його місце був призначений Олексій Перевезенцев.

Глава СБУ розкрив деталі призначення на посаду Арахамія дзвонив Зеленському при розгляді земельних проектів у Раді
Новини України Володимир Зеленськийнаказ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся