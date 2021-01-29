Зеленский подписал указ о создании реестра домов престарелых

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по обеспечению права граждан на качественные и безопасные социальные услуги". Документом предлагается Кабинету министров провести проверки и создать реестр домов престарелых в Украине.

Об этом сообщает Офис президента.

Так, правительство должно обеспечить проведение проверки соблюдения в пансионатах правил пожарной безопасности, государственных санитарных и строительных норм, в том числе по доступности маломобильных групп населения. Также правительство должно обеспечить фактическое создание Реестра поставщиков и получателей социальных услуг. Информация из реестра должна быть доступна через государственный портал "Дія".

Кроме этого Кабмин должен в трехмесячный срок подготовить и внести на рассмотрение Верховной рады законопроекты по совершенствованию системы соцуслуг.

Напомним, ранее президент анонсировал создание в Украине рынка соцслуг.

Такое заявление он сделал после пожара в харьковском частном доме престарелых. Тогда в результате трагедии погибли 16 человек.

Также РБК-Украина писало, что министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что рынок социальных услуг частными предоставителями в Украине находится преимущественно в тени.