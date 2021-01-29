Зеленський підписав указ про створення реєстру будинків для літніх людей

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо забезпечення права громадян на якісні та безпечні соціальні послуги". Документом пропонується Кабінету міністрів провести перевірки і створити реєстр будинків для літніх людей в Україні.

Про це повідомляє Офіс президента.

Так, уряд має забезпечити проведення перевірки додержання в пансіонатах правил пожежної безпеки, державних санітарних і будівельних норм, у тому числі по доступності маломобільних груп населення. Також уряд має забезпечити фактичне створення Реєстру постачальників і отримувачів соціальних послуг. Інформація з реєстру повинна бути доступна через державний портал "Дія".

Крім цього, Кабмін повинен у тримісячний строк підготувати та внести на розгляд Верховної ради законопроекти щодо вдосконалення системи соцпослуг.

Нагадаємо, раніше президент анонсував створення в Україні ринку соцпослуг.

Таку заяву він зробив після пожежі в харківському приватному будинку для літніх людей. Тоді в результаті трагедії загинули 16 осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що ринок соціальних послуг приватними надавачами в Україні знаходиться переважно в тіні.