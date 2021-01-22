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Зеленский заявил о необходимости создать реестр домов престарелых

Киев, Пятница 22 января 2021 19:30
Зеленский заявил о необходимости создать реестр домов престарелых
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создать реестр и сайт со всеми заведениями для пожилых людей и учреждений реабилитации в Украине. Такое заявление он сделал после смертельного пожара в доме престарелых в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Надо, чтобы мы нашли все объекты по всей стране, проконтролировали, и чтобы мы ни один из объектов не закрыли, пока не найдем выход. Надо обязательно создать реестр и сайт со всеми такими заведениями, чтобы каждый человек мог видеть всю необходимую информацию о заведениях ухода за пожилыми людьми, учреждения реабилитации", - заявил глава государства.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в доме для престарелых. Заведение работало нелегально и не имел никаких разрешений. В результате пожара погибли 15 человек, еще 11 попали в больницы. Правоохранители уже открыли несколько уголовных дел и расследуют инцидент.

После пожара Зеленский анонсировал создание рынка социальных услуг в Украине. Глава государства предлагает провести реформу предоставления социальных услуг.

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