Зеленский подписал указ о награждении военнослужащих Госслужбы спецсвязи

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении 7 военнослужащих Госслужбы спецсвязи и защиты информации. Двое из них были награждены уже посмертно.

Об этом 2 апреля сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видеообращение главы государства.

"Уже традиционно подписал указ о награждении наших защитников. Семи военнослужащих Государственной службы специальной связи и защиты информации. Из них двоих - посмертно", - сообщил президент. "Вечная память всем погибшим за Украину! Вечная благодарность нашим защитникам, нашим защитницам!" - сказал он.