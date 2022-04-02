Зеленський підписав указ про нагородження військовослужбовців Держслужби спецзв'язку

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 7 військовослужбовців Держслужби спецзв'язку та захисту інформації. Двоє з них були нагороджені вже посмертно.

Про це 2 квітня повідомляє РБК-Україна , посилаючись на відеозвернення глави держави.

"Вже традиційно підписав указ про нагородження наших захисників. Семи військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. З них двох - посмертно.", - повідомив президент.

"Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну! Вічна вдячність нашим захисникам, нашим захисницям!" - сказав він.