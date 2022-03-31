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Зеленский подписал указ о награждении 122 защитников Украины

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Киев, Четверг 31 марта 2022 00:13
Зеленский подписал указ о награждении 122 защитников Украины Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении 122 солдат и офицеров государственными наградами за защиту Украины. 23 военнослужащих награждены посмертно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Уже традиционно сегодня перед записью этого обращения по представлению главнокомандующего подписал указ о награждении государственными наградами наших военных. Вечная память всем погибшим за Украину! Вечная слава всем нашим героям!", - подчеркнул президент Украины.

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