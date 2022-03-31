Зеленский подписал указ о награждении 122 защитников Украины
Владимир Зеленский (скриншот видео)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении 122 солдат и офицеров государственными наградами за защиту Украины. 23 военнослужащих награждены посмертно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.
"Уже традиционно сегодня перед записью этого обращения по представлению главнокомандующего подписал указ о награждении государственными наградами наших военных. Вечная память всем погибшим за Украину! Вечная слава всем нашим героям!", - подчеркнул президент Украины.
Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.