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Зеленский подписал указ о награждении 234 воинов ВСУ за мужество и героизм

Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении государственных наградам 234 военным ВСУ за героизм и личное мужество и отвагу в отражении вражеских атак и битвах с российскими оккупационными войсками

Об этом 15 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Только подписал указ о награждении государственными наградами Украины 234 военнослужащих Вооруженных сил Украины, проявивших личное мужество, героизм в борьбе за Украину, за нашу независимость", - сказал президент.

Среди них - 59 украинских воинов были награждены уже посмертно.

"Вечная память каждому, кто отдал жизнь за наше государство. Вечная благодарность всем нашим героям. Слава Украине!" - подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о первой женщине Герое Украины, которой звание присвоено посмертно - о сержанте Инне Дерусовой.

Напомним, что вчера, 14 марта, Зеленский отметил государственными наградами 106 военнослужащих ВСУ, 17 из которых - посмертно.

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Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины