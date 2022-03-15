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Зеленський підписав указ про нагородження 234 воїнів ЗСУ за мужність і героїзм

Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 234 військових ЗСУ за героїзм і особисту мужність і відвагу у відбитті ворожих атак і битвах з російськими окупаційними військами

Про це 15 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Щойно підписав указ про відзначення державними нагородами України 234 військовослужбовців Збройних сил України, які виявили особисту мужність, героїзм у боротьбі за Україну, за нашу незалежність", - сказав президент.

Серед них - 59 українських воїнів були нагороджені вже посмертно.

"Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за нашу державу. Вічна вдячність всім нашим героям. Слава Україні!" - наголосив Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про першу жінку Героя України, якій звання присвоєно посмертно - про сержанта Інну Дерусову.

Нагадаємо, що вчора, 14 березня, Зеленський відзначив державними нагородами 106 військовослужбовців ЗСУ, 17 з яких - посмертно.

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Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України