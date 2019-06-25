Зеленский подписал кадровые указы в связи с переименованием АП

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава государства подписал 18 указов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал кадровые указы №434-452 в связи с переименованием Администрации президента в Офис президента. Документы опубликованы на сайте главы государства.

В частности, президент уволил Андрея Богдана с должности главы АП и назначил руководителем Офиса; Сергея Трофимова уволили с должности первого заместителя АП и назначили первым заместителем руководителя Офиса.

Также глава государства уволил Алексея Гончарука, Юрия Костюка, Вадима Пристайко, Руслана Рябошапку и Кирилла Тимошенко с должностей замглавы Администрации президента и назначил заместителями руководителя Офиса президента.

Кроме того, Алексея Днепрова уволили с должности руководителя Аппарата АП и назначили руководителем Аппарата Офиса президента.

Также Зеленский уволил Руслана Стефанчука с должности советника президента Украины - представителя президента в Верховной раде и назначил представителем президента в ВР.

Президент подписал еще один указ №436 о Положении об Офисе президента Украины.

Напомним, ранее Зеленский своим указом от 20 июня переименовал Администрацию президента в Офис президента.

В апреле в эксклюзивном интервью РБК-Украина Владимир Зеленский заявлял, что намерен перенести АП из здания на Банковой.