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Зеленський підписав кадрові укази в зв'язку з перейменуванням АП

Новини » Політика    25.06.2019 - 17:07
Зеленський підписав кадрові укази в зв'язку з перейменуванням АП
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач / РБК-Україна)

Глава держави підписав 18 указів

Президент України Володимир Зеленський підписав кадрові укази №434-452 у звязку з перейменуванням Адміністрації президента в Офіс президента. Документи опубліковані на сайті глави держави.

Зокрема, президент звільнив Андрія Богдана з посади глави АП та призначив керівником Офісу; Сергія Трофімова звільнено з посади першого заступника АП та призначено першим заступником керівника Офісу.

Також глава держави звільнив Олексія Гончарука, Юрія Костюка, Вадима Пристайка, Руслана Рябошапки та Кирила Тимошенка з посад замглави Адміністрації президента та призначив заступниками керівника Офісу президента.

Крім того, Олексія Дніпрова звільнено з посади керівника Апарату АП та призначено керівником Апарату Офісу президента.

Також Зеленський звільнив Руслана Стефанчука з посади радника президента України - представника президента у Верховній раді та призначив представником президента у ВР.

Президент підписав ще один указ №436 про Положення про Офіс президента України.

Нагадаємо, раніше Зеленський своїм указом від 20 червня перейменував Адміністрацію президента в Офіс президента.

У квітні в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна Володимир Зеленський заявляв, що має намір перенести АП з будівлі на Банковій.

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