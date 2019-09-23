Президент підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо підтримки кінематографії

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проект закону раніше підписав спікер Ради

Глава держави Володимир Зеленський підписав законопроект №1074 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії". Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження проекту закону - закон підписаний, повернутий з підписом від президента.

Відзначимо, законом вносяться зміни до Бюджетного кодексу, якими передбачається забезпечити стабільне фінансування кінематографії в Україні шляхом закріплення захищених статей державного бюджету, і змінити підходи до держфінансування кінематографії, а також створити відповідні механізми для залучення приватних коштів у зазначену область.

Нагадаємо, цей законопроект спікер парламенту Дмитро Разумков підписав 17 вересня.

Даний закон Рада схвалила 12 вересня. Крім того, ВР підтримала в другому читанні закон про держсубсидії для іноземних кіновиробників. Законопроектом чітко визначається, що єдиним суб'єктом, який може претендувати на повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених при виробництві (створення) фільму в Україні, є іноземний суб'єкт кінематографії.

Як писало РБК-Україна раніше, навесні Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Ради щодо державної підтримки кінематографа і затвердив його склад.