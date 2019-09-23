Зеленский подписал изменение в закон о приватизации госимущества

Президент Владимир Зеленский 23 сентября подписал законопроект №1037 "О внесении изменения в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

В частности, из документа изъяли статью 9 закона "О приватизации государственного и коммунального имущества", поскольку она противоречит Конституции Украины, в частности ее статьям 85 и 89, согласно которым создание специальных контрольных комиссий к полномочиям Верховной рады Украины не относится.

Напомним, ранее проект закона одобрил спикер ВР Дмитрий Разумков и передал его на подпись главе государства.

Так, данный законопроект нардепы одобрили за основу и в целом 11 сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, 2 сентября президент поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию в Украине. Зеленский поручил начать подготовку крупных государственных предприятий для приватизации с привлечением инвестиционных советников и провести первый конкурс не позднее 1 апреля 2020 года.

Добавим также, ВР одобрила за основу в первом чтении законопроект о признании утратившим силу закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".