Зеленський підписав зміну до закону про приватизацію держмайна

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зміну в закон про приватизацію держмайна раніше схвалив спікер парламенту

Президент Володимир Зеленський 23 вересня підписав законопроект №1037 "Про внесення зміни до закону "Про приватизацію державного та комунального майна". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - закон підписаний, повернутий з підписом від президента.

Зокрема, з документа вилучили статтю 9 закону "Про приватизацію державного та комунального майна", оскільки вона суперечить Конституції України, зокрема її статтям 85 і 89, згідно з якими створення спеціальних контрольних комісій до повноважень Верховної ради України не належить.

Нагадаємо, раніше проект закону схвалив спікер ВР Дмитро Разумков і передав його на підпис главі держави.

Так, даний законопроект нардепи схвалили за основу і в цілому 11 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, 2 вересня президент доручив уряду і парламенту почати масштабну приватизацію в Україні. Зеленський доручив почати підготовку великих державних підприємств для приватизації із залученням інвестиційних радників і провести перший конкурс не пізніше 1 квітня 2020 року.

Додамо також, ВР схвалила за основу в першому читанні законопроект про визнання таким, що втратив силу закону "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".