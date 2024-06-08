Зеленський поділився з Байденом "дуже відвертою оцінкою" війни, - Білий дім

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Джо Байденом у Парижі поділився "дуже відвертою оцінкою" поточної ситуації у війні Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Він поділився з президентом Байденом дуже відвертою оцінкою того, що відбувається, а також тиску, який вони (в Україні – ред.) продовжують відчувати, особливо на сході, на Донбасі",- сказав радник Білого дому Джон Кірбі.

Він відмовився надати більш детальну інформацію, аби не "ускладнити оборону України на полі бою".

За словами Кірбі, військова допомога США допомогла Україні зашкодити просуванню російських окупантів, особливо у Харківській області. Разом з тим, потрібні більші зусилля, щоб відкинути їх назад, зазначив представник Білого дому. Байден, за його словами, запевнив Зеленського у продовженні підтримки України з боку Сполучених Штатів.