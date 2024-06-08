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Зеленский поделился с Байденом "очень откровенной оценкой" войны, - Белый дом

Суббота 08 июня 2024 04:28
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Зеленский поделился с Байденом "очень откровенной оценкой" войны, - Белый дом Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Париже поделился "весьма откровенной оценкой" текущей ситуации в войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Он поделился с президентом Байденом очень откровенной оценкой происходящего, а также давления, которое они (в Украине – ред.) продолжают испытывать, особенно на востоке, на Донбассе", - сказал советник Белого дома Джон Кирби.

Он отказался предоставить более подробную информацию, чтобы не "усложнить оборону Украины на поле боя".

По словам Кирби, военная помощь США помогла Украине помешать продвижению российских окупантов, особенно в Харьковской области. Вместе с тем нужны большие усилия, чтобы отбросить их обратно, отметил представитель Белого дома. Байден, по его словам, заверил Зеленского в продолжении поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

Напомним, вчера, 7 июня, Зеленский, находящийся с визитом во Франции, начал переговоры Байденом.

Президент США принес извинения президенту Украины за многомесячную задержку в поставке военной помощи для Украины.

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