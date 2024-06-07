Байден вибачився перед Зеленським за затримку з постачанням Україні зброї
Президент США Джо Байден вибачився перед президентом України Володимиром Зеленським за багатомісячну затримку у постачанні військової допомоги для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press та CNN.
Відповідну заяву Байден зробив під час переговорів з Зеленським у Парижі 7 червня. Обидва президенти прибули до Франції, щоб взяти участь у заходах, присвячених 80-й річниці висадки союзних військ у Нормандії. Ця подія також отримала назву День Д.
Байден сказав Зеленському, що він перепрошує перед українським народом за той період, коли військова допомога не надходила.
"Я прошу вибачення за тижні незнання, чи буде прийнято з точки зору фінансування, тому що ми мали проблеми з ухваленням законопроекту, який ми повинні були прийняти, в якому були гроші від деяких наших дуже консервативних членів, які затримували його, але ми зробили це", - сказав Байден.
Президент США наголосив, що американський народ підтримує Україну в довгостроковій перспективі.
"Ви знаєте, ви не схилилися, ви взагалі не поступилися, ви продовжуєте боротися у спосіб, який просто дивовижний, просто чудовий - і ми не збираємося вас залишати", - сказав він.
Допомога Україні від США
Варто зазначити, що США є одним з лідером надання Україні військової допомоги. Вашингтон передав українській армії далекобійні ракети, реактивні системи залпового вогню, танки, боєприпаси, іншу військову техніку, технології та амуніцію.
Проте у 2023 році США призупинили надання Україні допомоги, оскільки Конгрес не міг ухвалити відповідний законопроєкт. Постачання зброї відновилося лише навесні 2024 року.
Сьогодні, 7 червня, президент США Джо Байден оголосив про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на 225 млн доларів.
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