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Зеленский: поддержка большинством легализации каннабиса будет аргументом для Рады

Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 25 октября, на избирательных участках состоится всеукраинский опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, утвердительный ответ большинства украинцев на вопрос о легализации медицинского каннабиса может стать главным аргументом для Верховной рады, чтобы одобрить соответствующий законопроект.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Электорально они (народные депутаты, - ред.) увидят, что люди это поддерживают. Тогда я как президент, имея уже социологию, ничего не буду бояться, подам этот законопроект и буду знать, что у меня есть поддержка и Рады, и народа", - заявил он.

Напомним, 25 октября на избирательных участках украинцам предложат ответить на пять вопросов в рамках всеукраинского опроса. В частности, о пожизненном заключении за коррупцию, о свободной экономической зоне на Донбассе, о сокращении количества народных депутатов до 300, о легализации каннабиса, о гарантиях безопасности по Будапештскому меморандуму.

Кроме того, всенародный опрос проведут за деньги партии "Слуга народа". Партия заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы.

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