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Зеленський: підтримка більшістю легалізації канабісу буде аргументом для Ради

Автор: РБК-Україна

У неділю, 25 жовтня, на виборчих дільницях відбудеться всеукраїнське опитування, ініційований президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, ствердну відповідь більшості українців на запитання про легалізацію медичного канабісу може стати головним аргументом для Верховної ради, щоб схвалити відповідний законопроект.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Електорально вони (народні депутати, - ред.) побачать, що люди це підтримують. Тоді я як президент, маючи вже соціологію, нічого не буду боятися, подам цей законопроект і буду знати, що у мене є підтримка і Ради, і народу", - заявив він.

Нагадаємо, 25 жовтня на виборчих дільницях українцям запропонують відповісти на п'ять питань в рамках всеукраїнського опитування. Зокрема, про довічне ув'язнення за корупцію, про вільну економічну зону на Донбасі, про скорочення кількості народних депутатів до 300, щодо легалізації канабісу, про гарантії безпеки за Будапештським меморандумом.

Крім того, всенародне опитування проведуть за гроші партії "Слуга народу". Партія укладе договір з компанією, яка проводить соціологічні опитування.

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