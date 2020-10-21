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Стало известно, кто заплатит за "всенародный опрос" Зеленского

Украина , Среда 21 октября 2020 13:59
Стало известно, кто заплатит за "всенародный опрос" Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Всенародный опрос, анонсированный президентом Владимиром Зеленским на 25 октября, проведут за деньги партии "Слуга народа". Партия заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы.

Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа".

При этом в "СН" отмечают, что партия не получает государственного финансирования, а передает эти деньги на борьбу с COVID-19.

"Все расходы, связанные с опросом, будут отражены в отчете партии, который подается в НАПК. Речь не идет о деньгах налогоплательщиков, поскольку в 2020 году партия "Слуга народа" отказалась от государственного финансирования и передала эти средства на борьбу с COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский решил провести в день выборов 25 октября всеукраинский опрос на избирательных участках. Украинцам предложат пять вопросов: о пожизненном заключении за коррупцию, о свободной экономической зоне на Донбассе, о сокращении количества народных депутатов до 300, о легализации каннабиса, о гарантиях безопасности по Будапештскому меморандуму.

Отметим, ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляла, что опрос планируют провести за счет меценатов, а его проведением будет заниматься общественная организация.

Также РБК-Украина писало, что мнение украинцев относительно этого опроса разделились пополам. Часть респондентов (44%) считают, что это - искреннее намерение, 44% - что это политическая технология.

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