Зеленский поддержал возвращение России в G8 после деоккупации Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Россия была исключена из состава G8 ("Большой восьмерки") после оккупации украинских Крыма и Донбасса, и с тех пор ничего не изменилось. Об этом он написал в своем Facebook.

Зеленский отметил, что с марта 2014 года на территории Украины продолжается война, а полуостров Крым аннексирован Российской Федерацией.

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова снова занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - отметил президент Украины.

Также Зеленский поблагодарил страны, которые последовательно поддерживают Украину в отстаивании территориальной целостности и суверенитета.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время переговоров в среду 21 августа выступили против возвращения России в G8 ("Большую восьмерку").

Напомним, президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8 ("Большой восьмерки"). Об этом он сказал во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнісом в Вашингтоне во вторник 20 августа.