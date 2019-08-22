Зеленський підтримав повернення Росії в G8 після деокупації Криму та Донбасу

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що Росія була виключена зі складу G8 ("Великої вісімки") після окупації українських Криму та Донбасу, і відтоді нічого не змінилося. Про це він написав у своєму Facebook.

Зеленський зазначив, що з березня 2014 року на території України продовжується війна, а півострів Крим анексований Російською Федерацією.

"Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світові про те, що Росія готова знову зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії", - зазначив президент України.

Також Зеленський подякував країнам, котрі послідовно підтримують Україну у відстоюванні територіальної цілісності та суверенітету.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час переговорів у середу 21 серпня виступили проти повернення Росії в G8 ("Велику вісімку").

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив за повернення Росії в G8 ("Великої вісімки"). Про це він сказав під час зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом у Вашингтоні у вівторок 20 серпня.