Зеленський подав до Ради зміни до закону "Про дипломатичну службу"

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради законопроєкт про зміни до закону "Про дипломатичну службу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Сьогодні я подав у Верховну раду України проєкт змін до закону "Про дипломатичну службу". Нові норми зроблять систему української дипломатії більш сучасною та дадуть їй змогу бути дієвішою", - повідомив президент під час зустрічі з дипломатами в Києві.

За словами Зеленського, ініціатива :

передбачає посилення ролі Міністерства закордонних справ;

закріплює інститут спеціального представника України;

відкриває на законодавчому рівні сферу кібердипломатії та відповідних відносин із нашими партнерами, а також стає повноцінним інститут горизонтальної ротації.

"І це ще далеко не все, що передбачено відповідним законопроєктом. Завдяки зокрема й цьому закону у всіх вас буде більше інструментів, щоб реалізувати наші зовнішньополітичні цілі наступного року", - додав Зеленський.

Зустріч з дипломатами в Києві

Під час зустрічі президент закликав дипломатів працювати над збільшенням постачання озброєння для України. Як він відзначив, головним оборонним результатом є посилення ППО, а стратегічним - робота щодо імплементації Української формули миру.

Зокрема він окреслив зовнішньополітичні цілі нашої держави на наступний рік.

Подробиці зустрічі можна прочитати за посиланням.