Зеленський подав до Ради зміни до закону "Про дипломатичну службу"
Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради законопроєкт про зміни до закону "Про дипломатичну службу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Сьогодні я подав у Верховну раду України проєкт змін до закону "Про дипломатичну службу". Нові норми зроблять систему української дипломатії більш сучасною та дадуть їй змогу бути дієвішою", - повідомив президент під час зустрічі з дипломатами в Києві.
За словами Зеленського, ініціатива :
- передбачає посилення ролі Міністерства закордонних справ;
- закріплює інститут спеціального представника України;
- відкриває на законодавчому рівні сферу кібердипломатії та відповідних відносин із нашими партнерами, а також стає повноцінним інститут горизонтальної ротації.
"І це ще далеко не все, що передбачено відповідним законопроєктом. Завдяки зокрема й цьому закону у всіх вас буде більше інструментів, щоб реалізувати наші зовнішньополітичні цілі наступного року", - додав Зеленський.
Зустріч з дипломатами в Києві
Під час зустрічі президент закликав дипломатів працювати над збільшенням постачання озброєння для України. Як він відзначив, головним оборонним результатом є посилення ППО, а стратегічним - робота щодо імплементації Української формули миру.
Зокрема він окреслив зовнішньополітичні цілі нашої держави на наступний рік.
Подробиці зустрічі можна прочитати за посиланням.
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