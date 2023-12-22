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Зеленський подав до Ради зміни до закону "Про дипломатичну службу"

П'ятниця 22 грудня 2023 16:32
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Зеленський подав до Ради зміни до закону "Про дипломатичну службу" Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради законопроєкт про зміни до закону "Про дипломатичну службу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Сьогодні я подав у Верховну раду України проєкт змін до закону "Про дипломатичну службу". Нові норми зроблять систему української дипломатії більш сучасною та дадуть їй змогу бути дієвішою", - повідомив президент під час зустрічі з дипломатами в Києві.

За словами Зеленського, ініціатива :

  • передбачає посилення ролі Міністерства закордонних справ;
  • закріплює інститут спеціального представника України;
  • відкриває на законодавчому рівні сферу кібердипломатії та відповідних відносин із нашими партнерами, а також стає повноцінним інститут горизонтальної ротації.

"І це ще далеко не все, що передбачено відповідним законопроєктом. Завдяки зокрема й цьому закону у всіх вас буде більше інструментів, щоб реалізувати наші зовнішньополітичні цілі наступного року", - додав Зеленський.

Зустріч з дипломатами в Києві

Під час зустрічі президент закликав дипломатів працювати над збільшенням постачання озброєння для України. Як він відзначив, головним оборонним результатом є посилення ППО, а стратегічним - робота щодо імплементації Української формули миру.

Зокрема він окреслив зовнішньополітичні цілі нашої держави на наступний рік.

Подробиці зустрічі можна прочитати за посиланням.

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