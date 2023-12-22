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Зеленский подал в Раду изменения в закон "О дипломатической службе"

Пятница 22 декабря 2023 16:32
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Зеленский подал в Раду изменения в закон "О дипломатической службе" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект об изменениях в закон "О дипломатической службе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Сегодня я подал в Верховную раду Украины проект изменений в закон "О дипломатической службе". Новые нормы сделают систему украинской дипломатии более современной и позволят ей быть более действенной", - сообщил президент во время встречи с дипломатами в Киеве.

По словам Зеленского, инициатива:

  • предусматривает усиление роли Министерства иностранных дел;
  • закрепляет институт специального представителя Украины;
  • открывает на законодательном уровне сферу кибердипломатии и соответствующих отношений с нашими партнерами, а также становится полноценным институт горизонтальной ротации.

"И это еще далеко не все, что предусмотрено соответствующим законопроектом. Благодаря в том числе и этому закону у всех вас будет больше инструментов, чтобы реализовать наши внешнеполитические цели в следующем году", - добавил Зеленский.

Встреча с дипломатами в Киеве

Во время встречи президент призвал дипломатов работать над увеличением поставок вооружения для Украины. Как он отметил, главным оборонным результатом является усиление ПВО, а стратегическим - работа по имплементации Украинской формулы мира.

В частности он очертил внешнеполитические цели нашего государства на следующий год.

Подробности встречи можно прочитать по ссылке.

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