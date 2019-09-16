Зеленский может подать в Раду кандидатов в ЦИК на этой неделе

Президент Украины Владимир Зеленский может предложить Верховной раде кандидатуры в новый состав Центральной избирательной комиссии уже на этой пленарной неделе. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "Свободы слова" на IСTV, передает РБК-Украина.

"По поводу ЦИК. Насколько мне известно, сегодня разные политические силы подают свои предложения. Президент будет определяться и предлагать тот или иной состав кандидатур Верховной раде Украины. Я надеюсь, что это произойдет на этой неделе. И мы с вами увидим полный перечень лиц, которые будут предложены парламентом в будущий состав ЦИК ", - заявил Разумков.

Спикер выразил надежду, что Верховная Рада проголосует за представление президента.

"Давайте дождемся по персоналиям, что предложат президенту, и президент предложит парламенту. Парламент будет определяться с этими кандидатурами, я надеюсь, поддержит их", - добавил Разумков.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада постановила распустить Центральную избирательную комиссию, за это решение проголосовал 341 депутат при 300 минимально необходимых. Таким образом, парламент одобрил представление президента Украины Владимира Зеленского.