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В посольстве США отреагировали на роспуск Центризбиркома

Новости » Политика    16.09.2019 - 11:26
В посольстве США отреагировали на роспуск Центризбиркома
Фото: Центральная избирательная комиссия (РБК-Украина)

Новая власть несет всю ответственность за работу будущего ЦИК

После роспуска Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины новая власть несет ответственность за ее независимость. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице посольства США в Украине.

В посольстве отметили работу предыдущего состава ЦИК по проведению "достоверных и хорошо организованных" президентских и парламентских выборов 2019 года.

"Новая власть, действуя в рамках закона, изменяя его состав, теперь несет ответственность за то, чтобы эта важная организация сохраняла свою независимость и беспристрастность в глазах украинского народа. Мы надеемся, что опытные профессиональные сотрудники ЦИК продолжат свою работу для поддержки успеха Украины как демократии", - говорится в сообщении.

В посольстве США отреагировали на роспуск Центризбиркома

Напомним, на прошлой неделе Верховная рада Украины распустила ЦИК. Причиной такого решения назвали "недостаточную взвешенность или политическую предвзятость в решении отдельных вопросов", а также судебные процессы, которые признали противоправными ряд действий Центризбиркома.

Позже в правящей партии заявили, что местные выборы в Украине пройдут весной 2020 года. Предполагается, что до этого срока новая власть успеет завершить реформу децентрализации.

У фракции "Слуга народа" есть кандидатуры в новый ЦИК
Новости Украины Центральная избирательная комиссияСоединенные Штаты Америкипосольство
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