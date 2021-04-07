В Украине подготовили концепцию развития крымско-татарского языка: что это значит
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разработало проект концепции развития и популяризации крымскотатарского языка на период до 2032 года. Это один из шагов деоккупации Крыма.
Об этом заявил во время заседания правительства вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
По его словам, эта концепция - первый шаг для создания стратегии развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы.
"Состояние крымскотатарского языка является критическим сегодня. Оккупация обострила эти проблемы. Язык надо спасать", - заявил он.
Резников отметил, что концепция предусматривает:
- обеспечение трансляции языка между украинским и крымскотатарским народами. Чтобы представители коренного народа имели возможность реализовывать свои языковые права;
- идею развития крымско-татарского языка на основе латинской графики;
- создание возможности освоения этого языка всеми желающими;
Он заявил, что развитие крымско-татарского языка в Украине - это cвязь с Крымом, которую пытается разорвать Россия.