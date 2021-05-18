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Зеленський подав до парламенту як невідкладний законопроект про корінні народи 

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Київ, Вівторок 18 травня 2021 18:46
Зеленський подав до парламенту як невідкладний законопроект про корінні народи  Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради як невідкладний проект закону "Про корінні народи України" (№ 5506).

Про це повідомляється на сайті президента.

Цей документ визначає права корінних народів України та особливості їхньої реалізації задля сприяння консолідації та розвитку української нації, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності таких народів.

Зеленський у своєму зверненні до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу зазначив, що затверджена ним у березні цього року стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя визначає як пріоритет відновлення й забезпечення прав кримських татар як корінного народу.

"І сьогодні я вношу на розгляд парламенту невідкладний законопроект про корінні народи. Впевнений, що у стислі терміни депутати розглянуть і закріплять статус корінних народів України, зокрема кримських татар, і нарешті зроблять те, що відкладали 30 років вісім скликань Верховної Ради і всі попередні президенти", - сказав глава держави.

Зеленський також висловив переконання, що Крим обов’язково повернеться до України.

Як писало РБК-Україна, на початку квітня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розробило проект концепції розвитку і популяризації кримськотатарської мови на період до 2032 року. Це один з кроків деокупації Криму, відзначали у відомстві.

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