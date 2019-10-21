Зеленский поблагодарил Японию за финпомощь Украине с 2014 года

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Японию за финансовую помощь с 2014 года, которая достигла 1, 8 млрд долларов. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

Как отметил президент, эта помощь важна для поддержки украинских реформ, восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц. Президент отметил, что Украина заинтересована в продолжении реализации инфраструктурных проектов при поддержке Японии.

"Особенно благодарны за льготный кредит почти в 1 млрд долларов на модернизацию Бортнической станции аэрации", - написал он.

Отметим, что Зеленский прибыл с официальным визитом в Японию. Он проведет встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат местного парламента, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

Кроме того, украинский президент примет участие в церемонии интронизации (возведения на престол) императора Японии Нарухито.