Зеленский поблагодарил Meta за активную позицию касаемо войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил компанию Meta за ее позицию касаемо войны в нашей стране. Корпорация вносит свой вклад в информационное противостояние.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского.

" Война - это не только военное противостояние на украинской земле. Это еще и ожесточенное сражение в информационном пространстве. Хочу поблагодарить Meta и ряд других платформ, которые имеют активную позицию, помогают и стали бок о бок с украинцами", - пишет Зеленский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что уже сегодня Instagram стал недоступен для пользователей с Дальнего Востока России. Для других жителей страны-агрессора платформа станет заблокированной после полуночи в ночь с 13 на 14 марта.

Все началось с того, что Роскомнадзор обвинил Meta в, якобы, распространении материалов, которые призывают к насильственным действиям против россиян.

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