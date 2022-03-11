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В России заблокировали доступ к Instagram

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Россия, Пятница 11 марта 2022 16:21
В России заблокировали доступ к Instagram Фото: В России заблокировали доступ к Instagram (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В России запрещен доступ к социальной сети Instagram из-за призывов к совершению насильственных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Роскомнадзор.

На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен.

"В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих", - так говорится в сообщении Роскомандзора.

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Напомним, ранее в Facebook разрешили пользователям писать: "Смерть русским оккупантам!".

А также мы сообщали, что в России призвали признать компанию Meta (Facebook, Instagram) экстремистской.

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