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Зеленський подякував Meta за активну позицію щодо війни в Україні

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Неділя 13 березня 2022 18:51
Зеленський подякував Meta за активну позицію щодо війни в Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський подякував компанії Meta за її позицію щодо війни в нашій країні. Корпорація робить свій внесок в інформаційне протистояння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Зеленського.

"Війна - це не тільки військове протистояння на українській землі. Це ще й запекла битва в інформаційному просторі. Хочу подякувати Meta й низці інших платформ, які мають активну позицію, допомагають і стали пліч-о-пліч з українцями",- пише Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вже сьогодні Instagram став недоступний для користувачів з Далекого Сходу Росії. Для інших мешканців країни-агресора платформа стане заблокованою після опівночі у ніч з 13 на 14 березня.

Усе почалося с того, що Роскомнадзор звинуватив Meta в, нібито, поширення матеріалів, які закликають до насильницьких дій проти росіян.

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