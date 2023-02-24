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Зеленський планує зустрітися із лідером Китаю Сі Цзіньпіном

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію глави України.

"У нас з Китаєм великий товарообіг. Питання не тільки у війни", - заявив президент.

За його словами, Україна зацікавлена у збереженні економічних відносин.

"Китай поважає територіальну цілісність, значить повинен зробити все, щоб Росія вийшла з наших територій", - додав Зеленський.

Вчора президент заявляв, що Україна хотіла б розвивати відносини з Китаєм та залучати Пекін до української "формули миру" щодо закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Китай обере сторону України, оскільки допомога Росії може призвести до Третьої світової війни.

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Володимир ЗеленськийКитайСи ЦзиньпиньВійна в Україні