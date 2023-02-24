Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію глави України.
"У нас з Китаєм великий товарообіг. Питання не тільки у війни", - заявив президент.
За його словами, Україна зацікавлена у збереженні економічних відносин.
"Китай поважає територіальну цілісність, значить повинен зробити все, щоб Росія вийшла з наших територій", - додав Зеленський.
Вчора президент заявляв, що Україна хотіла б розвивати відносини з Китаєм та залучати Пекін до української "формули миру" щодо закінчення війни.
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Китай обере сторону України, оскільки допомога Росії може призвести до Третьої світової війни.
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