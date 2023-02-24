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Зеленский планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы Украины.

"У нас с Китаем большой товарооборот. Вопрос не только у войны", – заявил президент.

По его словам, Украина заинтересована в сохранении экономических отношений.

"Китай уважает территориальную целостность, значит, должен сделать все, чтобы Россия вышла из наших территорий", - добавил Зеленский.

Вчера президент заявлял, что Украина хотела бы развивать отношения с Китаем и привлекать Пекин к украинской "формуле мира" по окончании войны.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Китай изберет сторону Украины, поскольку помощь России может привести к Третьей мировой войне.

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Владимир ЗеленскийКитайСи ЦзиньпиньВойна в Украине