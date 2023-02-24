Зеленский планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы Украины.

"У нас с Китаем большой товарооборот. Вопрос не только у войны", – заявил президент.

По его словам, Украина заинтересована в сохранении экономических отношений.

"Китай уважает территориальную целостность, значит, должен сделать все, чтобы Россия вышла из наших территорий", - добавил Зеленский.