ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський планує створити державну авіакомпанію-перевізника

Новини » Інфраструктура     22.04.2020 - 16:23
Зеленський планує створити державну авіакомпанію-перевізника
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський сподівається, що літаками майбутню національну авіакомпанію забезпечить ДП "Антонов"

В Україні буде створена сучасна державна авіакомпанія-перевізник. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у фільмі "Рік президентства Зеленського".

За його словами, наразі вже є попередня домовленість з державним підприємством "Антонов" про виробництво українських літаків для використання під час внутрішніх авіаперевезень.

"Я не розумію, чому на внутрішніх рейсах не літають наші літаки. Де наші АНи? Ми з ними домовились, зараз ми розробляємо програму... Ми повинні зробити сучасну державну авіакомпанію. На рівні Turkish Airlines, сингапурських авіаліній. Держава готова виділити на це гроші. Саме для того, щоб ми побудували національного державного авіаперевізника", - заявив Зеленський.

Глава держави сподівається, що "Антонов" забезпечить достатню кількість літаків.

"Ми побудуємо і державну авіакомпанію і зробимо замовлення нашому держаному "Антонову" і залучимо багато робочих місць", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, з 18 березня в Україні заборонені всі внутрішні авіаперевезення через карантин.

Раніше Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) прогнозувала, що внаслідок кризи, викликаної коронавірусом, світові авіакомпанії можуть втратити близько 113 млрд доларів.

Внаслідок пандемії низка світових авіаперевізників вже заявили про банкрутство. Також повідомлялося, що коронавірус може призвести до банкрутства більшості авіакомпаній у всьому світі вже до кінця травня.

На думку міністра інфраструктури Владислава Криклія, авіація повернеться до докризового режиму за два роки.

Зеленський: склад уряду буде змінюватися, поки не стане ідеальним Судову систему в Україні потрібно повністю перезавантажити, - Зеленський
Новини України АНТК им. АнтоноваВолодимир Зеленськийавиаперевозки
News
On Top