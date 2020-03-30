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Зеленский планирует принять участие в третьем внеочередном заседании парламента

Новости » Политика     30.03.2020 - 16:07
Зеленский планирует принять участие в третьем внеочередном заседании парламента
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент планирует прийти на заседание

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в третьем внеочередном заседании Верховной рады в понедельник, 30 марта. Об этом РБК-Украина сообщил источник в руководстве фракции "Слуга народа".

Заседание должно состояться во второй половине дня.

"Президент планирует прийти на заседание", - сообщил источник.

Ранее сообщалось, что в Раде сегодня могут провести еще одно заседание. Заместитель главы комитета ВР по вопросам государственной власти Александр Качура отметил, что на заседании будут рассматриваться вопросы открытия рынка земли и закон о банках.

"В 16:30 внеочередное заседание ВР. Скорей всего будем голосовать открытие рынка земли и закон о банках", - сказал Качура.

Напомним, ранее парламент на внеочередном заседании провалил голосования за назначение Сергея Марченко новым главой министерства финансов, а Максима Степанова - министром здравоохранения. В обоих случаях Раде не хватило достаточного количества голосов.

Также РБК-Украина писало, что Рада не внесла изменения в бюджет-2020 в рамках борьбы с коронавирусом. ВР планировала направить свыше 97 млрд гривен на Фонд по борьбе с коронавирусом.

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