Зеленський планує взяти участь у третьому позачерговому засіданні парламенту

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент планує прийти на засідання

Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у третьому позачерговому засіданні Верховної ради у понеділок, 30 березня. Про це РБК-Україна повідомило джерело в керівництві фракції "Слуга народу".

Засідання має відбутися у другій половині дня.

"Президент планує прийти на засідання", - повідомило джерело.

Раніше повідомлялося, що в Раді сьогодні можуть провести ще одне засідання. Заступник голови комітету ВР з питань державної влади Олександр Качура зазначив, що на засіданні будуть розглядатися питання відкриття ринку землі та закон про банки.

"О 16:30 позачергове засідання ВР. Скоріше за все будемо голосувати відкриття ринку землі та закон про банки", - сказав Качура.

Нагадаємо, раніше парламент на позачерговому засіданні провалив голосування за призначення Сергія Марченка новим главою міністерства фінансів, а Максима Степанова - міністром охорони здоров'я. В обох випадках Раді не вистачило достатньої кількості голосів.

Також РБК-Україна писало, що Рада не внесла зміни до бюджету-2020 в рамках боротьби з коронавірусом. ВР планувала направити понад 97 млрд гривень на Фонд по боротьбі з коронавірусом.