Зеленский о плане победы: принудит Россию к дипломатическому завершению войны
План победы Украины важно представить ко второму саммиту мира. Это позволит принудить Российскую Федерацию (РФ) к дипломатическому завершению войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского на пресс-конференции.
По словам президента, в первую очередь, он обсудит план победы Украины с главой Белого дома Джо Байденом, поскольку он зависит от поддержки Соединенных Штатов Америки.
"И других партнеров, но все понимают, что есть объем помощи. Я думаю, что понятно, почему в таком порядке я буду это делать", - пояснил он.
Серьезное усиление Украины
Зеленский отметил, что план победы, является серьезным усилением Украины. По его мнению, он также будет иметь психологическое и политическое влияние на решение России о завершении войны. В то же время важно, чтобы план был представлен до второго саммита мира.
"Этот план обязательно должен быть представлен до второго саммита мира, чтобы принудить Россию к дипломатическому окончанию войны. Если партнеры поддержат его, то это облегчит Украине принудить Россию к окончанию войны", - добавил он.
План победы Украины
Во время Форума "Украина 2024. Независимость" президент заявил, в сентябре планирует презентовать план победы Украины Байдену. Позже он отметил, что это позволит показать, готовы ли союзники к тому, чтобы Киев победил, или же они желают лишь сдерживать диктатора Владимира Путина.
В частности известно, что Зеленский представит план, как действующему президенту США, так и двум кандидатам.
Заместитель главы Офиса президента Михаил Подоляк выделил отдельные пункты из плана. Среди них, например, операция на территории Курской области, экономический, а также политический вопрос.
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