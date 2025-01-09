Зеленський: питання, чи буде продовжено "Рамштайн", не підіймається

"Що стосується питання, чи буде продовжено "Рамштайн" чи ні. Питання не підіймається. Тому що всі розуміють, що наступна зустріч в лютому. Всі про це вже домовились", - сказав він.

Президент не став приховувати, що для України важливо, щоб цей "Рамштайн" продовжив роботу.

"Ми розуміємо дату та місце. Але я не хочу говорити про це публічно", - констатував Зеленський.