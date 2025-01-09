Зеленский: вопрос, будет ли продлен "Рамштайн", не поднимается

"Что касается вопроса, будет ли продлен "Рамштайн" или нет. Вопрос не поднимается. Потому что все понимают, что следующая встреча в феврале. Все об этом уже договорились", - сказал он.

Президент не стал скрывать, что для Украины важно, чтобы этот "Рамштайн" продолжил работу.

"Мы понимаем дату и место. Но я не хочу говорить об этом публично", - констатировал Зеленский.

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