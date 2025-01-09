Умєров анонсував нове засідання "Рамштайну": коли може відбутися

Наступне засідання у форматі "Рамштайн" може відбутися вже у лютому. Країни партнери вже погодили цю зустріч.

Про це заявив Міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

Умєров наголосив, що Україна прагне, щоб США зберегли та посилили свою присутність у міжнародних форматах підтримки.

"Ми хочемо, щоб США залишились і посилили присутність, формати є різні, як ви знаєте, ми створили NSATU (формат під егідою НАТО, - ред.), є декілька європейських країн, які хочуть очолювати це, або співочолювати, тому що це з Україною разом робиться", - підкреслив він.

Міністр також запевнив, що жодних проблем із підготовкою наступного засідання "Рамштайн" немає.

"Я на даний час жодних проблем не бачу, тому що ми вже погодили наступний "Рамштайн", - сказав він.