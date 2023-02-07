Зеленський - Пісторіусу: рішення коаліції щодо танків дасть Україні паритет, але не перевагу

Сьогодні, 7 лютого, президент зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Під час зустрічі вони обговорили ситуацію на фронті та першочергові оборонні потреби України.

"Нещодавні рішення щодо танкової коаліції й ініціатива від європейських друзів у співпраці з нашим Міністерством оборони - вона справді може дати нам не переваги, але паритетність на полі бою. Треба розуміти, що це залежить від часу, від кількості й від сучасності техніки танкової коаліції", - заявив Зеленський.

Фото: зустріч президента України з міністром оборони Німеччини (president.gov.ua)

Український президент пояснив, що щоб забезпечити ефективну відсіч під час нової фази російської агресії, захистити цивільне населення, українські міста та енергетичні мережі, необхідно, аби Україна якнайшвидше отримала увесь необхідний комплекс озброєння та військової техніки.

"І авжеж пріоритет, над яким ми продовжуватимемо працювати, – це стійкість нашої армії. Сьогодні це найголовніший виклик", - наголосив глава держави.

Було також розглянуто низку практичних кроків із посилення захисту українського неба та зміцнення оборонних спроможностей України за підтримки Німеччини.