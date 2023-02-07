Зеленский - Писториусу: решение коалиции по танкам даст Украине паритет, но не преимущество

Сегодня, 7 февраля, президент встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом. В ходе встречи они обсудили ситуацию на фронте и первоочередные оборонные нужды Украины.

"Недавние решения по танковой коалиции и инициатива от европейских друзей в сотрудничестве с нашим Министерством обороны - она действительно может дать нам не преимущество, но паритетность на поле боя. Надо понимать, что это зависит от времени, от количества и от современности техники танковой коалиции", – заявил Зеленский.

Фото: встреча президента Украины с министром обороны Германии (president.gov.ua)

Украинский президент объяснил, что для обеспечения эффективного отпора во время новой фазы российской агрессии, защиты гражданского населения, украинских городов и энергетических сетей необходимо, чтобы Украина как можно быстрее получила весь необходимый комплекс вооружения и военной техники.

"И конечно приоритет, над которым мы будем продолжать работать, - это устойчивость нашей армии. Сегодня это самый главный вызов", - подчеркнул глава государства.

Был также рассмотрен ряд практических шагов по усилению защиты украинского неба и укреплению оборонных возможностей Украины при поддержке Германии.